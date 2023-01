Calciomercato Napoli, l’Inter tenta di scipparlo agli azzurri: la notizia

Il calciomercato di gennaio si avvicina alla sua conclusione. Il Napoli, in virtù di una classifica ampiamente positiva, non ha portato a termine grandi trasferimenti.

Bartosz Bereszynski, fino a questo momento, è l’unico acquisto fatto dal Napoli. Il terzino polacco è arrivato dalla Sampdoria a cui è andato Alessandro Zanoli in prestito.

Un altro affare in via di definizione è quello che porta Pierluigi Gollini in maglia azzurra. Anche in questo caso si stratta di uno scambio. Alla Fiorentina andrà Salvatore Sirigu, che non ha ancora trovato spazio con la maglia del Napoli.

Calciomercato Napoli Parisi (Getty Images)

L’Inter vuole soffiare Parisi al Napoli: le ultime

Il lavoro di Giuntoli, però, non si ferma a questi due scambi. Il ds azzurro è sempre vigile su tutte le possibili occasioni che il mercato. Giuntoli monitora anche i migliori talenti sul panorama calcistico per cercare di strappare a basso prezzo giocatori importanti per il futuro del Napoli.

Sul taccuino del ds del Napoli è finito, infatti, Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli autore di un’ottima stagione con la maglia dei toscani.

Sul giocatore, però, non c’è solo il Napoli. Pronta a sfidare gli azzurri, c’è l’Inter, con Marotta che ha grande interesse per il classe 2000.

Al momento, però, il Napoli resta in pole position per Parisi. La trattativa, con ogni probabilità, entrerà nel vivo la prossima estate. A riportarlo è Gazzetta.it