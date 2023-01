Napoli-Roma, il giallorosso salterà il match: assenza certa per Mourinho

Il Napoli è pronto a scendere in campo oggi contro la Salernitana, gara valida per l’ultima giornata del girone di andata.

Gli azzurri hanno una grande opportunità per provare ad aumentare il distacco di +9 dal Milan secondo: i rossoneri, infatti, saranno impegnati martedì contro la Lazio all’Olimpico.

Settimana prossima, invece, inizierà il girone di ritorno e il Napoli avrà subito un big match: domenica 29 gennaio, al Maradona, arriverà la Roma di José Mourinho.

Roma Napoli, Zaniolo non sarà del match

In casa Roma, impegnata a La Spezia in questo weekend, tiene banco la questione Nicolò Zaniolo: il trequartista giallorosso è ufficialmente sul mercato.

Nicolò Zaniolo (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il classe ’99 giallorosso, seguito da diverse squadre di Premier League come Tottenham e West Ham oltre al Borussia Dortmund in Germania, in accordo con la società ha deciso di non essere convocato per la gara contro lo Spezia di domani.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Zaniolo non scenderà in campo con la Roma finché sarà aperta la finestra di mercato. Di conseguenza, l’ex Inter salterà anche il match con il Napoli di domenica prossima.