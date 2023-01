Elmas: “Settimana difficile per Salernitana e Juve, ma pensiamo a noi stessi”

Il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare a stupire dopo la grande vittoria contro la Juventus. In settimana, però, c’è stata l’eliminazione inaspettata dalla Coppa Italia. Gli azzurri hanno perso, infatti, contro la Cremonese ai rigori. All’Arechi non sarà ovviamente una partita facile anche se c’è stato il caso incerto di Nicola in settimana, richiamato da Iervolino dopo essere stato esonerato. Di seguito le parole di Eljif Elmas.

Salernitana-Napoli, le parole di Elmas

Di seguito le parole di Elmas che in queste ultime settimane è tornato a giocare bene e con continuità. Spalletti, infatti, ci sta puntando tanto; contro la Cremonese, poi, è stato anche il capitano del match, a dimostrazione che è molto importante per la squadra.

“Sappiamo che questo è un derby per la nostra città e questi tifosi. La situazione e la settimana è stata difficile per loro e per la Juve ma non ci interessa nulla. Vogliamo portare a casa tre punti: sono una buona squadra“.