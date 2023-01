Vince il Napoli, Osimhen esulta sui social: il messaggio alla squadra

Il Napoli vince ancora e vola sempre più in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Raggiunti cinquanta punti in classifica nel girone di andata e superato il record di Maurizio Sarri del 2018, quando il tecnico raggiunse quarantotto punti.

Il derby campano è terminato per due a zero in favore degli uomini di Luciano Spalletti, grazie alle reti di capitan Giovanni Di Lorenzo e del solito Victor Osimhen, che raggiunge quota tredici gol in diciannove partite di campionato.

Numeri che lo portano al comando, in solitaria, della classifica marcatori e che dimostrano, ancor di più, la strepitosa stagione che sta disputando.

Osimhen Instagram

Salernitana-Napoli, il messaggio di Osimhen

L’attaccante nigeriano, protagonista assoluto nel match dell’Arechi, ha commentato la vittoria del Napoli nel derby con un posto su Instagram:

“Brillante esibizione da tutta la squadra! DIO è il più grande. Ci muoviamo“.

Dopo lo scivolone in Coppa Italia contro la Cremonese, gli uomini di Luciano Spalletti hanno risposto alla grande tornando a vincere e aumentando il distacco dalla seconda in classifica di dodici punti.