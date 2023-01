Spalletti sullo scudetto: “Abbiamo un’occasione irripetibile! Oggi bravissimi in un aspetto”

Altra vittoria netta del Napoli di Spalletti che, anche grazie ad uno straordinario Meret, non prende gol e vince 0-2 all’Arechi. 50 punti in 19 giornate per gli azzurri: è record dato che l’ultimo era di Sarri che fece 48 punti nel girone d’andata. Nel post partita ha parlato Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN.

Salernitana Napoli Spalletti

Salernitana-Napoli, le parole di Spalletti

SULLA PARTITA – “Queste partite possono essere condizionate da quello che è l’aspetto dell’entusiasmo, di sufficienza e troppa responsabilità. Bisogna gestirle in maniera corretta dal punto di vista mentale e giocare bene: nel primo tempo loro ci aspettavano ma noi affollavamo troppo la trequarti. Si rischiava di prendere le ripartenze ma poi abbiamo fatto due belle giocate in velocità e abbiamo svoltato la partita. Queste giocate di qualità, come nel primo gol, fanno la differenza: siamo andati sotto ritmo nel primo tempo. Andare oltre la loro linea era fondamentale, ma poi siamo stati bravi e l’abbiamo messa al sicuro gestendola bene nel secondo tempo”.

SU DI LORENZO – “Lui se la meritava la fascia: erano tutti d’accordo. Lui è una roba impressionante quando arriva all’allenamento, per quello che dice ai compagni, per le facce che fa. Ne abbiamo diversi di ragazzi seri che responsabilizzano i compagni e si prendono responsabilità”.

SU MERET – “Nel calcio non si può mai stare tranquilli: sullo 0-2 se Meret non ci mette una pezza si riapre la partita. Bisogna segnare di più per essere al sicuro: bisogna fargli i complimenti perché è stato impegnato pochissimo e poi ha fatto quella paratona lì. Devi essere ad un livello eccezionale dal punto di vista mentale; stanotte aveva anche avuto qualche linea di febbre. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra matura: la difesa l’ha gestita benissimo la partita”.

SULLO SCUDETTO – “Sappiamo di avere un’occasione irripetibile. Non dobbiamo disperdere le possibilità che abbiamo e provare a giocare il nostro calcio”.