“Vicino al Napoli”: la stella della Salernitana svela il retroscena di mercato

Il calciomercato è fatto di tanti colpi andati a segno e tantissimi colpi sfumati. Per ogni società le operazioni mancate e non concluse per un soffio sono, molto spesso, in numero nettamente maggiore a quelle portate a termine.

E lo stesso vale anche per il Napoli. Gli azzurri, nel quasi ventennio in Serie A dell’era De Laurentiis hanno messo a segno colpi stratosferici e cessioni illustri, ma sono anche stati “rimbalzati” da diversi club e calciatori che hanno preferito altre destinazioni.

Ochoa Salernitana Napoli (Getty Images)

Salernitana, Ochoa conferma: “Fui vicino al Napoli”

Questa sera il Napoli affronterà la Salernitana all’Arechi e si troverà di fronte uno dei portieri più forti ed esperti del campionato: Guillermo Ochoa. Il messicano ha svelato che qualche anno fa sarebbe potuto diventare il portiere degli azzurri, ma la trattativa non andò mai in porto. In un’intervista rilasciata a Sportweek, l’estremo difensore dei granata ha svelato i retroscena della trattativa con il Napoli e il motivo che l’ha spinto a scegliere la Serie A a 37 anni.

“Ho scelto la Salernitana perché è stata una delle prime a cercarmi e non volevo far passare troppo tempo prima di tornare a giocare. Poi perché sono cresciuto guardando la Juve di Buffon e Del Piero, il Milan di Pirlo e Schevchenko. Sono un fan della Serie A”.

Napoli? “Già al Liegi, tra il 2018 e ill 2019 dovevo arrivare in questo campionato: mi voleva il Napoli, ma il mio allenatore allo Standard disse no e il Napoli prese Ospina“.