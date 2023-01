Infortunio nella Salernitana dopo neanche 15 minuti: è costretto al cambio

Infortunio subito dopo neanche 15 minuti per la Salernitana: costretto ad uscire Gyomber dopo una chiusura su Elmas. Il difensore granata ha fatto sfilare la palla sul fondo ma ha messo male la gamba destra ed ha sentito tirare. La situazione è da subito apparsa grave ed è uscito: al suo posto è entrato Matteo Lovato. L’ex Catania, inoltre, è uscito zoppicante dal campo ma senza necessità della barella. Di seguito le ultime sulle sue condizioni dopo l’infortunio subito.

Primo cambio, dunque, subito per la squadra di Nicola che sta soffrendo molto il pressing alto e il possesso del Napoli. L’allenatore ex Genoa, infatti, ha scelto un 4-5-1 molto fisico per fermare le offensive del Napoli. Inoltre c’è Boulaye Dia che sta facendo quasi l’esterno in fase difensiva per arginare Di Lorenzo sulla destra. Da capire se nel secondo tempo cambierà atteggiamento la Salernitana o continuerà con questo assetto. Al momento una sola parata di Meret su Piatek e niente più.