Tifosi azzurri assenti a Salerno: gesto fantastico degli azzurri al termine della partita

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e lo fa 0-2 con una Salernitana che ha pensato più a difendere che ad attaccare. Gli azzurri sono andati in vantaggio con Di Lorenzo nel primo tempo e hanno raddoppiato nel secondo con Osimhen. Ottima prova ma soprattutto buona risposta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. A fine partita, poi, i giocatori azzurri hanno fatto un bellissimo gesto.

Salernitana Napoli giocatori

Salernitana-Napoli, i giocatori fanno gruppo

Nel finale di partita, poi, dopo il fischio dell’arbitro e dopo l’uscita dei giocatori della Salernitana sommersi dai fischi dell’Arechi, i giocatori azzurri si sono abbracciati in mezzo al campo e hanno fatto gruppo. Tutto questo nonostante i tifosi del Napoli non fossero presenti allo stadio dopo la squalifica per gli scontri in autostrada con i tifosi della Roma.

Anche da queste piccole cose, ovviamente, si vede perché il Napoli stia facendo una grandissima stagione, culminata dai 50 punti in 19 giornate. Superato anche Sarri, è infatti record.