Gli chiedono del rinnovo di Kvaratskhelia, risposta chiara di Giuntoli

Torna a calcare il campo della Serie A il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la girandola di emozioni degli ultimi 7 giorni. La vittoria per 5-1 sugli acerrimi rivali della Juventus aveva innalzato notevolmente lo status degli azzurri, ben presto tornati con i piedi per terra dopo la sconfitta maturata ai rigori contro la Cremonese in Coppa Italia.

Uno scivolone non da poco quello affrontato dal Napoli, oggi chiamato a scacciare via lo scetticismo all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. Proprio in quel dell’impianto granata, e ai microfoni del pre-partita di Dazn, è da poco intervenuto il Ds partenopeo Giuntoli.

Salernitana-Napoli, le parole di Giuntoli

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di Salernitana-Napoli. Apparso molto determinato nelle sue risposte, Giuntoli ha detto la propria in merito all’uragano abbattutosi nelle ultime ore sulla Juventus, dando anche un forte segnale sul possibile rinnovo per Khvicha Kvaratskhelia.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul caso Juventus: “Non mi permetto di dare giudizi. Penso al Napoli e alla partita complicata di oggi contro la Salernitana. Noi pensiamo sempre al Napoli e al quotidiano, che è poi la miglior soluzione per far bene anche nel futuro“.

Su Kvaratskhelia: “Siamo ancora scottati dall’uscita in Coppa Italia, ma pensiamo al presente. Siamo molto tranquilli anche sul caso Kvaratskhelia, in quanto siamo in ottimi rapporti sia con lui che con il suo agente. Non è però adesso il momento di parlare di rinnovi e di contratto, visti i tanti anni che ancora lo legano a noi e alla nostra voglia di concentrarci in primis sugli incontri di campionato. Poi, in futuro arriverà anche il tempo di trattare“.

Mario Reccia