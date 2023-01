Nicola soddisfatto: “Abbiamo dato tutto, ottima risposta”

Il Napoli vince ancora e raggiunge quota cinquanta punti in campionato dopo il girone di andata, superando Maurizio Sarri che si fermò a quota quarantotto punti nel 2018.

Per la Salernitana, invece, un’altra sconfitta che proietta i granata a soli sei punti dalla zona salvezza.

Al termine della partita il tecnico Davide Nicola ha commentato la partita ai microfoni di DAZN

Davide Nicola

Nicola nel post partita: “Abbiamo dato tutto”

Le sue parole:

“Risposte? Abbiamo dato tutto, abbiamo incontrato una squadra che ha perso solo una partita. Da un certo punto di vista siamo contenti della compattezza ritrovata e potevamo anche riaprire la partita. I ragazzi hanno dato tutto, è una squadra giovane che ha cercato di fare in maniera importante la sua partita.

Analizzando quelle che erano le caratteristiche del Napoli non potevamo rischiare di essere troppo alti e di non essere ben legati con tutti i reparti. Era importante non dare profondità, i due centrali hanno contenuto bene Osimhen. Di spiace per l’uscita di Gyomber che per noi è un calciatore importante. A bergamo avevamo fatto di più segnando due gol ma abbiamo concesso tanto. La compattezza è il mattoncino da portare avanti.

Dia è un giocatore abituato a giocare anche in un 4-3-3, si sta portando dal Mondiale qualche difficolta dovuta ad un problema alla caviglia. Io credo che gli interpreti sono questi, ormai le abbiamo provate e stiamo provando un po’ di tutto. Dopo una sconfitta con tanti gol subiti non era facile rispondere così, abbiamo dato un segnale”