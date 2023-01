Spalletti in conferenza: “50 punti? C’è solo una cosa da fare nel girone di ritorno!”

Altra vittoria per il Napoli che va a quota 50 punti in classifica. Di seguito le parole in conferenza stampa di Spalletti al termine di Salernitana-Napoli.

Salernitana Napoli Spalletti

Salernitana-Napoli, le parole di Spalletti

SULLA PARTITA – “Nicola l’aveva preparata bene la gara, come ho detto prima bisogna viaggiare con la palla più veloce. Noi i nostri 50 punti li abbiamo fatti meritatamente: sono tantissimi, è giunto il momento di fare i complimenti ai calciatori. È sintomo di tante cose con cui siamo in perfetta sintonia. Il gol? C’è voluta quella giocata di Anguissa che ha rotto gli indugi con Di Lorenzo bravissimo a fare gol, giocare in 15/16 in quel poco spazio è complicato”.

SU DI LORENZO – “È una persona incredibile, un calciatore incredibile, se non ci hai a che fare non puoi capire quale qualità abbia. Lo ringrazio della sua disponibilità e della qualità che mette a disposizione e penso lo debbano ringraziare anche i compagni“.

SULLA PENALIZZAZIONE ALLA JUVE – “Per noi non cambia nulla: ci sono tante squadre che possono ambire allo scudetto. Bisogna rimanere umili”.

SU MERET – “Meret è stato un’ora e mezzo sotto all’acqua fermo, non stava nemmeno bene perchè aveva la febbre stanotte, ed è stato bravissimo a rispondere a quel tiro di Piatek. Elmas? Ha grande qualità, forse a volte perde qualche palla di troppo ma è un ragazzo fortissimo”.