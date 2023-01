L’ex Inter non si arrende per lo Scudetto: “Giocando così è più facile sperare”

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a stupire e a volare in classifica. Dopo l’ennesima vittoria in campionato, nel derby contro la Salernitana, gli azzurri raggiungono quota cinquanta punti in classifica.

In attesa dei match di Inter e Milan, rispettivamente lunedì contro l’Empoli e martedì contro la Lazio, gli uomini di Spalletti consolidano il primo posto e raggiungono un distacco di dodici punti dalla seconda.

L’Inter, che è reduce dalla bellissima vittoria in Supercoppa contro i cugini per tre a zero, hanno la possibilità di riportarsi a meno dieci qualora riuscissero a vincere contro l’Empoli di Zanetti.

Il primo trofeo conquistato dai nerazzurri, ai danni proprio del Milan, ha rilanciato emotivamente gli uomini di Inzaghi che non intendo mollare l’obiettivo scudetto.

Massimo Moratti Inter

Moratti: “Giocando così l’Inter può sperare nello scudetto”

Proprio in merito all’obiettivo scudetto, che i nerazzurri non intendono abbandonare, è intervenuto l’ex Presidente Massimo Moratti.

In un’intervista rilasciata a TuttomercatoWeb, l’ex numero uno dell’Inter ha parlato della possibilità di rivedere i nerazzurri in lotta per il tricolore:

“Non credo perché i punti dal Napoli di distacco sono tanti, ma nel calcio non si sa mai. Giocando così certamente è più facile sperare“