Gollini al Napoli: svelato il giorno delle visite mediche

Pierluigi Gollini è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere classe ’95, in prestito alla Fiorentina e di proprietà dell’Atalanta, ha deciso di lasciare la Viola per provare una nuova esperienza in un’altra big della Serie A.

Arrivato in estate in Toscana per fare il titolare, Gollini non ha mai trovato il giusto feeling con Vincenzo Italiano ed è scivolato nelle gerarchie, diventando ben presto il secondo alle spalle di Terracciano.

Calciomercato Napoli Gollini (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Gollini martedì a Villa Stuart per le visite mediche

Nelle ultime settimane Napoli e Fiorentina hanno deciso di affondare il colpo e chiudere lo “scambio” tra Sirigu e Gollini, soprattutto per volontà dei calciatori. L’ex portiere del Genoa, che alle spalle di Meret non ha mai trovato spazio, andrà alla Fiorentina per tentare di prendersi il posto da titolare. E il Napoli, avendo bisogno di un secondo portiere, ha deciso di chiudere la trattativa con l’Atalanta per Gollini.

Secondo quanto riferito dalla RAI, martedì è il giorno delle visite mediche a Villa Stuart di Pierluigi Gollini con il Napoli. Il portiere bolognese arriva in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.