Lozano sfiduciato e Politano spento: occasione d’oro dalla Serie A, colpo possibile

Il Napoli è al centro di numerose voci di calciomercato che potrebbero cambiare la squadra di Luciano Spalletti anche nelle prossime settimane.

Non solo la questione portiere ancora aperta con il possibile scambio Sirigu-Gollini con la Fiorentina, ma anche in altre zone del campo sono possibili delle mosse a sorpresa.

Calciomercato Napoli Zaniolo (Getty Images)

Calciomercato Napoli, piace ancora Zaniolo: le ultime

Il reparto che sembra meno pimpante degli altri anni è la fascia destra, nella zona offensiva. Hirving Lozano e Matteo Politano non stanno conducendo una stagione di altissimo livello come tutto il resto della squadra. Sembrano i calciatori più “spenti” della rosa, quelli con meno colpi in canna.

Per questo motivo non sono da escludere sorprese dell’ultimo minuto per il Napoli che dal calciomercato, e dalla Serie A, potrebbe pescare un colpo degno di nota.

C’è la possibilità di andare ad acquistare Nicolò Zaniolo a prezzo scontato: il Napoli è alla finestra. Nonostante il forte interesse di Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, anche Milan e Napoli possono fare un tentativo quasi a mercato concluso.

La Roma continua a chiedere 35 milioni di euro ma se non dovesse trovarsi una soluzione entro il 31 gennaio, potrebbe anche aprire alla cessione a cifre minori.