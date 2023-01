Kvaratskhelia assente in Salernitana-Napoli, ma Spalletti non è preoccupato: il dato

Il Napoli è atteso dalla sfida delicata dell’Arechi contro la Salernitana: tra poche ore, alle ore 18, andrà in scena il derby campano.

La Salernitana ha voglia di rialzarsi dopo la pesantissima sconfitta di Bergamo di settimana scorsa, ma anche il Napoli vuole subito dimenticare la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese.

Salernitana Napoli, Kvaratskhelia assente per influenza

Mentre il tecnico dei granata Davide Nicola deve fare i conti con parecchie assenze in difesa come Fazio, Bronn e Radovanovic, mister Spalletti non avrà a sua disposizione Khvicha Kvaratskhelia (oltre Juan Jesus per trauma contusivo).

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO: Getty Images)

La stella georgiana, dopo aver saltato la gara di Coppa Italia per sindrome influenzale, è stato preservato da Spalletti anche per il match di oggi.

Sicuramente un’assenza importante per gli azzurri, ma il suo sostituto Elif Elmas sta facendo vedere grandi cose nelle ultime cose.

Inoltre, c’è un dato che può tranquillizzare i tifosi: nelle cinque gare in cui Kvara è stato assente, il Napoli ha conquistato 4 vittorie e un pareggio (nei 90 minuti con la Cremonese in Coppa Italia).