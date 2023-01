Kvaratskhelia in dubbio per la Salernitana: Spalletti ha in mente due alternative

Il Napoli è pronto a tornare in campo: domani, alle ore 18, gli azzurri saranno impegnati contro la Salernitana allo stadio Arechi in quello che si preannuncia un derby campano davvero infuocato.

In casa Napoli però tiene banco la questione Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano non si è ancora ripreso dalla sindrome influenzale che gli ha fatto saltare il match di Coppa Italia contro la Cremonese.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Salernitana Napoli, dubbio Kvaratskhelia per Spalletti

Dopo aver svolto allenamento personalizzato in palestra nella giornata di mercoledì, Kvara ieri non ha raggiunto Castel Volturno ed è rimasto a casa a scopo precauzionale.

Oggi ci sarà il provino definitivo: se il classe 2001 dovesse dare risposte positive nell’allenamento di rifinitura, allora sarà convocato per la gara di domani. In caso contrario, Spalletti dovrà fare a meno di lui per la seconda partita consecutiva.

In caso di assenza, però, il tecnico di Certaldo ha già due alternative in mente: la prima sarebbe quella di utilizzare il sostituto naturale Elif Elmas, mentre l’altra prevede lo spostamento di Raspadori sulla fascia sinistra.

Il macedone è in vantaggio, con molta probabilità verrebbe schierato lui, così come fatto nelle altre gare in cui Kvara è stato fuori per infortunio.