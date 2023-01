“Meglio di me c’è solo Osimhen”, parole a sorpresa: l’ha detto l’attaccante della Serie A

L’attaccante dello Spezia, M’Bala Nzola, autore di 9 gol in questo campionato di Serie A (secondo dietro Osimhen in classifica marcatori) ha rilasciato un’intervista a DAZN. Dalle sue parole traspare una certa ammirazione nei confronti del centravanti nigeriano del Napoli, per il quale non mancano le belle parole. Ecco quanto evidenziato:

“Come sta andando la stagione? Bene diciamo. La squadra sta lavorando bene, ogni partita cerchiamo di fare il meglio e ottenere più punti possibile”.

Se tornassi indietro, ripeteresti tutto ciò che ha fatto anno scorso?

“Bella domanda… Sicuramente qualcosa, sia dentro che fuori dal campo, lo cambierei. Ho cercato questa stagione di sistemare ciò che non andava bene anche fuori dal campo. Frainteso? Non lo so. Tanti non mi capiscono, ma adesso sto cercando di far vedere il vero Nzola. Uno che ride, a cui piace giocare, scherzare. Spero che la gente lo capisca”.

Quanto è importante la fiducia dell’allenatore per lei?

“Quando una persona mi dà qualcosa lo devo ripagare, sono fatto così. Quindi è molto importante”.

Benzema è il suo idolo. Che cosa le piace di lui?

“A me piace il suo stile, come gioca, come persona. Per me è un calciatore bello da veder giocare”.

FOTO: Getty – Nzola Spezia

Intervista Nzola Spezia, ammirazione per Osimhen del Napoli

Chi vincerà la classifica marcatori?

“Osimhen“.

Quanti gol sarebbe soddisfatto di aver segnato a fine stagione?

“25“.

Chi è l’avversario diretto più forte che ha incontrato in Serie A?

“Osimhen“.

Chi invece vorrebbe sfidare?

“Osimhen“.

Dove si mette nella classifica degli attaccanti di Serie A?

“Al secondo posto, dietro Osimhen”.

Quali sono le critiche più fastidiose che ha ricevuto in carriera?

“Sei scarso”.

La cosa che la rende più orgoglioso della sua carriera?

“Fare gol”.