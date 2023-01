“Tre punti al giorno”, Juventus penalizzata: Alvino gode e prende in giro i bianconeri (FOTO)

Sentenza pesantissima nei confronti della Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze. In giornata è stato infatti discusso il ricorso presentato dalla Procura Federale dalla Corte Federale della FIGC.

Il ricorso non solo è stato ammesso, ma la richiesta di 9 punti di penalizzazione in classifica dei bianconeri è stata aumentata addirittura fino a 15 punti, facendo fare un enorme passo indietro in graduatoria, passando da 37 a 22 punti. Addirittura distante 25 lunghezze dal Napoli primo in classifica.

Juventus penalizzata, la reazione di Carlo Alvino esalta i tifosi del Napoli

La notizia è stata accolta con giubilo dal giornalista di dichiarata fede napoletana, Carlo Alvino. Su Twitter, infatti, si è lasciato andare a due commenti riguardanti l’accaduto. “Ahhhhhh come godo!!!!” recita il primo messaggio.

Più provocatorio il secondo: “da un potenziale -4 a -25 in 7 giorni, 3 al dì“, sottolineando come la Juventus abbia ora accumulato un distacco enorme rispetto al Napoli, quando la tifoseria bianconera – meno di una settimana fa prima della gara vinta dagli azzurri per 5-1 al Maradona – potevano ritrovarsi la Vecchia Signora a soli 4 punti.

ECCO IL TWEET: