Juventus penalizzata, tifosi in rivolta: disdette di massa su DAZN per protesta

È arrivata da poco la sentenza da parte della Corte Federale d’Appello che ha accolto la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze.

Mano pesantissima nei confronti della Juventus, che sarà costretta a scontare una penalizzazione di ben 15 punti in Serie A nel corso della stagione attuale, con i bianconeri che avranno, però, la possibilità di fare ricorso contro questa decisione al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Caso plusvalenze, tifosi della Juventus in rivolta: piovono le disdette a DAZN

Non si sono fatte attendere, ovviamente, le reazioni da parte dei tifosi, non solo della Juventus, ma di tutti le squadre italiane, anche sui social.

In seguito al comunicato della penalizzazione in classifica, infatti, è schizzato immediatamente nelle tendenze l’hashtag #Juventus, con numerosi utenti che hanno chiesto agli altri supporters bianconeri di disdire immediatamente l’abbonamento a DAZN in segno di protesta in seguito alla decisione, ritenuta eccessiva, da parte della Corte d’Appello Federale.

Dopo la pesante penalizzazione, infatti, la Vecchia Signora, è scivolata al dodicesimo posto, al pari di Empoli e Bologna, rendendo molto complicata la corsa ad un posto per l’Europa, distante al momento ben 12 punti.