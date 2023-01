“Juve non simpatica ai giudici”, attacco alla penalizzazione: polemica dal giornalista (FOTO)

Sentenza pesantissima nei confronti della Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze. In giornata è stato infatti discusso il ricorso presentato dalla Procura Federale dalla Corte Federale della FIGC.

Il ricorso non solo è stato ammesso, ma la richiesta di 9 punti di penalizzazione in classifica dei bianconeri è stata aumentata addirittura fino a 15 punti, facendo fare un enorme passo indietro in graduatoria, passando da 37 a 22 punti. Addirittura distante 25 lunghezze dal Napoli primo in classifica.

La sentenza è stata commentata da tantissimi addetti ai lavori in TV e sui social. In particolare il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha voluto esprimere il suo pensiero – velatamente polemico – attraverso Twitter. Ecco quanto evidenziato:

“Non sono né giustizialista, né innocentista. Ma sulla sentenza pesantissima per la #Juve mi chiedo: con chi ha fatto le plusvalenze se tutti gli altri sono stati assolti? Di certo le sfide alla giustizia sportiva di questi ultimi anni non hanno reso simpatico il club ai giudici”.

