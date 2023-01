Gollini sempre più vicino al Napoli: la mossa della Fiorentina è una conferma sulla trattativa!

Il Napoli è concentrato per la gara di campionato contro la Salernitana. I partenopei devono riscattare l’eliminazione subita in Coppa Italia contro la Cremonese, ma intanto la società lavora attentamente in sede di calciomercato.

Ormai si avvicina il secondo acquisto di gennaio, con lo scambio con la Fiorentina ormai a un passo: Gollini vestirà l’azzurro (via Atalanta, ndr), mentre Sirigu sarà un nuovo portiere dei viola. A confermare la trattativa è anche la lista di calciatori diramata dal tecnico Vincenzo Italiano per la gara contro il Torino.

FOTO: Getty – Gollini Fiorentina

Infatti, come si può vedere sul sito ufficiale della Fiorentina, Pierluigi Gollini non è stato convocato per la partita di domani al Franchi. Oltre al portiere, saranno assenti anche gli infortunati Martinez Quarta, Castrovilli, Cabral e Sottil. Out anche Dodo (squalificato), mentre rientrano Saponara e Mandragora.

LA LISTA COMPLETA:

Portieri: Cerofolini, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode, Krastev.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara