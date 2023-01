Novità Napoli, fatta per Gollini: svelato perché Sirigu vuole andare via subito

Archiviata la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese, il Napoli si prepara in vista della sfida di campionato con la Salernitana. E mentre la truppa di Luciano Spalletti si allena a Castel Volturno, la società resta attenta alle dinamiche di calciomercato.

Uno degli affari che dovrebbe andare in porto a breve è lo scambio con la Fiorentina che vedrà protagonisti Sirigu e Gollini. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la doppia trattativa dovrebbe chiudersi nel giro di due giorni. Entro 48 ore Gollini sosterrà le visite mediche con il Napoli e sarà un nuovo calciatore partenopeo.

Gollini al Napoli, ecco perché Sirigu vuole andare via

Sull’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, vengono spiegate le motivazioni che spingerebbero Sirigu a voler abbandonare il più presto possibile il capoluogo campano. Ecco quanto evidenziato:

“Forse non andrà neppure in panchina a Salerno. Di certo, non ne ha alcuna voglia: si chiude l’avventura napoletana di Sirigu, il portiere che non ha giocato neppure un minuto in azzurro. Strana storia, la sua: nel vortice estivo, è stata la prima scelta, già a giugno, di Giuntoli. Poi, al termine del valzer Meret sì-Meret no, ha pagato il prezzo più alto: senza scendere mai in campo. Va alla Fiorentina perché di fare la chioccia ad Alex non ne ha voglia.

E qui approda Gollini, 27 anni, che in tv è stato protagonista con Pio e Amedeo di una puntata di Emigrantis da Londra. Accordo di sei mesi pure con l’ex atalantino, con Giuntoli che vorrebbe avere una opzione per la prossima stagione. In ogni caso, si chiude appena anche l’Atalanta darà il suo ok”.