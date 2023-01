Verso Salernitana-Napoli, dubbio Kvara e non solo: un altro titolare può saltare la sfida

Si torna subito in clima campionato in casa Napoli. Dopo l’eliminazione inattesa in Coppa Italia per mano della Cremonese, la squadra di Spalletti non ha tempo per restare a leccarsi le ferite. Il ritmo forsennato del calendario costringe gli azzurri a tornare subito in campo per la difficile trasferta di Salerno, con qualche dubbio di formazione.

Stando a quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino, ci sono due grossi dubbi per Spalletti: la presenza di Kvaratskhelia, alle prese con una fastidiosa febbre, ma anche Lobotka, uscito malconcio dalla gara di Coppa Italia.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Ultime notizie Napoli, Kvaratskhelia e Lobotka in dubbio per la Salernitana

Ecco quanto evidenziato:

“E questi saranno i giorni di Kvara: perché il georgiano è in grosso dubbio per la trasferta nel derby dopo il forfait di martedì sera. In queste ore si valuteranno le sue condizioni: ha avuto un attacco influenzale e i postumi creano sempre grosse incertezze. Ieri, per esempio, si è limitato a lavorare in palestra proprio perché ancora debilitato. Nel caso, è già pronto il sostituto: sarà Elmas, le cui condizioni di forma lasciano pochi dubbi su chi, eventualmente schierare al posto della stella georgiana.

In realtà, ieri un occhio di riguardo anche per Lobotka che è uscito malandato dalla gara di Coppa Italia (e non solo per il rigore sparato al cielo pieno di pioggia). Ha accusato un problema fisico nel finale dei tempi supplementari dopo un contrasto: nulla di preoccupante ma stamane la sua situazione fisica sarà valutata ancora una volta”.