De Laurentiis ne è rimasto incantato, vuole che sia del Napoli: 12 milioni per l’acquisto!

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima gara di campionato da giocare contro la Salernitana. I partenopei dovranno rialzarsi dopo il K.O. con la Cremonese in Coppa Italia.

La società invece lavora in sede di calciomercato per potenziare la squadra da mettere a disposizione di Spalletti, non solo per il presente ma anche dando uno sguardo al futuro. Chi certamente sta avendo una stagione sopra le righe sono i due centravanti azzurri, Osimhen e Simeone.

FOTO: Getty – Simeone Napoli

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha deciso di riscattare Simeone

Proprio sul loro futuro, sull’edizione odierna de Il Mattino, arrivano interessanti novità. Ecco quanto evidenziato:

“Con questi parametri, come si può pensare di sedere a trattare con Victor Osimhen che guadagna già 4,5 milioni l’anno? Ovvio, si può fare un’eccezione ma dalla Premier offrono una pioggia di sterline. Ed è pronta l’asta: Arsenal, Newcastle, Manchester United. Ma non solo, perché anche il Brighton di De Zerbi ha preso informazioni. E lo stesso stanno facendo l’Everton (sempre che riesca a salvarsi) e il Fulham attraverso i propri emissari italiani. La stella nigeriana ha chiesto al suo entourage di rinviare a giugno ogni valutazione sul suo futuro.

De Laurentiis vuole riscattare Simeone. È stato spesso con lui ed è rimasto incantato dal suo carattere. Costa 12 milioni, ma non si tirerà indietro“.