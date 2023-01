Delusione Napoli per l’eliminazione in Coppa Italia: qual è stata la reazione di De Laurentiis

La sconfitta subita contro la Cremonese in Coppa Italia non ha modificato gli umori in casa Napoli. I partenopei sono pronti a ripartire immediatamente, con la trasferta di Salerno nel mirino.

Anche i vertici della società, nonostante la delusione, non hanno fatto pesare più di tanto alla squadra l’amarezza per l’eliminazione. L’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, riporta la reazione del presidente De Laurentiis alla sconfitta in Coppa Italia.

De Laurentiis (Getty Images)

Notizie Napoli, la reazione di De Laurentiis all’eliminazione in Coppa Italia

Ecco quanto evidenziato:

“Ma a Castel Volturno, il giorno dopo, nessuno ne fa un dramma. Neppure De Laurentiis che non manda mai giù le sconfitte con grande facilità, ma stavolta non ha mandato segnali di contrarietà al suo tecnico. Anzi. La Cremonese è già alle spalle, ora c’è la Salernitana.

Non c’erano musi lunghi, ieri mattina nel quartier generale di Castel Volturno. Per qualche minuto, si era sparsa la voce di una possibile visita del patron De Laurentiis nel centro tecnico proprio per provare a tirare su il morale della squadra. Ma gli impegni per i lavori dello stadio hanno spinto il presidente del Napoli a rinviarlo”.