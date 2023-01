Calciomercato, Adama Traoré verso il Napoli: qual è la strategia di De Laurentiis

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno per continuare a cullare il sogno scudetto. La squadra di Luciano Spalletti dovrà rialzarsi dopo la clamorosa e quantomai inattesa eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese.

E mentre i calciatori si allenano sotto gli attenti ordini di mister Spalletti, la società non perde il focus sulle potenziali operazioni di calciomercato da chiudere. Una di queste riguarderebbe l’attacco.

Calcio Napoli news, Adama Traoré può arrivare al posto di Lozano

Infatti – si legge sull’edizione odierna de Il Mattino -, anche per ragioni economiche legate al bilancio e al monte stipendi, la strategia del Napoli sarebbe quella di cedere Hirving Lozano (contratto in scadenza nel 2024, ndr) e acquistare al suo posto Adama Traoré.

Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli non intende arrivare con il fiato alla gola alla scadenza dei rispettivi contratti. La nuova linea del club è chiara: massimo 3,3 milioni di stipendio e un salary cap da 75 milioni di euro. Non è un caso, che nel mirino per l’eventuale dopo Lozano ci sia Adama Traoré, classe ‘96 in scadenza con il Wolverhampton, esterno destro offensivo”.