Il Napoli si consola dopo l’eliminazione in Coppa Italia: fatta per il nuovo acquisto!

In una serata da dimenticare per il Napoli considerata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese di Ballardini, una piccola consolazione per gli azzurri arriva dal mercato invernale.

Si è parlato molto in questi giorni di un possibile scambio di prestiti tra Napoli e Fiorentina per quanto riguarda il ruolo del portiere: Gollini in maglia azzurra mentre Sirigu in maglia Viola.

Ultim’ora: Gollini pronto a vestire la maglia azzurra

Ad oggi, stando alla notizia dell’ultim’ora riportata da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, lo scambio è cosa fatta.

L’Atalanta ha dato il via libera ai partenopei per Pierluigi Gollini, pronto a lasciare la Fiorentina per firmare con il Napoli in prestito con opzione di riscatto.

Calciomercato Napoli Gollini (Getty Images)

Dunque, sembra ormai davvero terminata l’avventura napoletana per Sirigu, nessuna presenza ufficiale e tanti infortuni che hanno caratterizzato questi sei mesi in azzurro.

Gollini, invece, dopo un inizio entusiasmante in maglia viola ha poi perso il posto da titolare in seguito ad una serie di errori commessi.

Entrambe i portieri sono pronti a cominciare una nuova avventura con la speranza che possa essere migliore di quella precedente.