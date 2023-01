Disastro per l’arbitro Ferrieri Caputi: rigore non visto per il Napoli, Sernicola graziato 4 volte prima del rosso!

Dopo una partita lunghissima Napoli-Cremonese, si è decisa ai rigori, che hanno visto passare ai quarti di Coppa Italia la squadra di Ballardini. Al termine del match, su Coppa Italia live, su Mediaset, è stata mostrata la moviola della gara, dove sono arrivate anche le analisi dell’ex arbitro Mauro Bergonzi, che ha voluto dare un suo commento personale sull’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi, a cui ha dato un 5. NapoliCremonese Bergonzi Ferrieri Caputi L’insufficienza data all’arbitro deriva da alcuni errori, secondo Bergonzi, parecchio evidenti. Di seguito le sue analisi: Sul rigore non dato al Napoli: LEGGI ANCHE: Affare in chiusura per il Napoli: l'attaccante arriva a giugno “Gaetano viene sgambettato, l’arbitro è vicino ma non fischia, non prende alcuna decisione eppure era ben posizionata, Non capisco perché il var non sia intervenuto, è rigore netto”. Sul rosso a Sernicola: “Per espellere Sernicola ci sono voluti 4 fallacci già il primo fallo su Juan Jesus era da rosso, non è stato dato manco il giallo“. Dopo le sue dichiarazioni ha anche aggiunto che la ragazza ha talento e si rifarà sicuramente. Tatiana Digirolamo SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

