Spalletti: “Il Napoli non ha fatto malissimo, cosa non mi è piaciuto”

Si ferma qui il cammino del Napoli in Coppa Italia, dopo una lotta sotto un diluvio incessante, la Cremonese, inaspettatamente, batte ai rigori gli azzurri di Spalletti.

Non bastano 90 minuti per chiuderla, il Napoli andato in svantaggio grazie alla rete di Juan Jesus si porta sull’1-1, riuscendo ad andare in vantaggio dopo solo 3 minuti grazie al gol di Giovanni Simeone.

Il Napoli mantiene il vantaggio fino all’87′ minuto quando arriva la rete del 2-2 grazie al colpo di testa di Felix Afena-Gyan.

Supplementari inevitabili, al 100′ minuto Cremonese in dieci, gli azzurri provano a segnare la rete del 3-2, ma il vantaggio dell’uomo in più non basta e si va ai rigori, che terminano 4-5 per la squadra di Ballardini.

Spalletti dopo Napoli-Cremonese, le parole

Al termine della partita Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Coppa Italia live, su Canale 5:

Sulla sconfitta:

“Siamo dispiaciuti e delusi, noi abbiamo avuto la gestione palla e della partita, non siamo tati bravi come siamo di solito, poi c’è stata un pò di casualità, dove abbiamo buttato palle al vento, abbiamo presi pali, ma funziona così”.

Dopo la partita con la Juve, questa fa capire che nulla è scontato?

“Noi sappiamo qual è la storia delle partite, abbiamo visto le scorse qualificazioni, si sa non bastano le esperienze che abbiamo, sono cose che succedono nel calcio, se non riesci a mostrare sempre la tua qualità è chiaro che poi vieni messo in discussione, è chiaro che tutti vogliono giocare e vincere”.

Come mai non siete riusciti a chiudere la partita?

“Potevamo chiudere la partita, loro poi hanno giocato recuperando palla e giocando sulle due punte, noi la gestione della gara ce l’avevamo, abbiamo perso palla nella ricostruzione bassa, abbiamo perso un paio di palle e loro poi c’hanno pareggiato. Siamo fuori perchè abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità”.

“Noi non abbiamo fatto malissimo, abbiamo sbagliato qualche pallone più del solito, poi due o tre situazioni abbiamo subito e c’hanno fatto gol. Verso la fine ci è mancata la lucidità e abbiamo avuto un pò di frenesia. Siamo andati ai rigori, loro sono stati bravissimi e ne hanno segnato 5 quindi bisogna farli i complimenti”.

Sulla finale di Supercoppa tra Inter-Milan

“Due squadre forti e può venire fuori qualsiasi risultato, hanno esperienza e la qualità per poter vincere entrambe”.

Tatiana Digirolamo