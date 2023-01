Pace tra Totti e Spalletti? L’ex capitano della Roma manda un messaggio al tecnico

Luciano Spalletti sta vivendo, molto probabilmente, la stagione più importante della sua carriera. Un cammino fino ad ora, tra campionato e Champions League, di tutto rispetto con il suo Napoli.

Si sa, nel capoluogo campano, forse più che altrove, guai a parlare prima, ma è lecito, a questo punto, pensare alla vittoria di un titolo importante a fine anno.

Una carriera quella del tecnico di Certaldo condita da vittorie, ma anche di cocenti sconfitte. La gavetta, l’arrivo nel grande calcio, Roma, Inter, i trionfi in Russia con lo Zenti e poi il Napoli.

Totti su Spalletti: “Sono pronto a parlargli”

In mezzo, tanti buoni rapporti con gran parte dei suoi giocatori e due forti contrasti, a Milano con l’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi e, soprattutto, a Roma, con Francesco Totti.

Proprio l’ex bandiera giallorossa torna a parlare del suo rapporto con il mister. L’ex giocatore, intervistato da Sport Mediaset, apre alla pace con Spalletti.

Getty Images, Totti, Spalletti, lite

Lite Totti-Spalletti: l’ex capitano della Roma apre alla pace

Le parole di Totti su Spalletti, a cui si fa riferimento nell’intervista a Mediaset, sono quelle che da Doha l’ex attaccante rilasciò via Twitch sul canale BepiTv1 qualche settimana fa: “Mi piacerebbe tornare a parlare con lui e so che tanto capiterà. Ognuno darà la sua spiegazione e per il rapporto che abbiamo avuto mi dispiace anche di averlo interrotto così”.

“Non l’ho sentito – dice a Sport Mediaset – Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se un giorno dovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti“.

Infine, parla del Napoli e dell’eliminazione di ieri sera in Coppa Italia contro la Cremonese: “Un po’ di sorpresa c’è, ma il bello del calcio è questo, tutto può succedere. In questo momento nessuno se lo sarebbe aspettato”.