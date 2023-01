Non solo Sirigu: novità su altre due possibili cessioni, spunta un altro club in Serie A

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Cremonese di Ballardini, ai rigori, gli uomini di mister Spalletti si stanno preparando per affrontare al meglio la seconda parte di campionato. Per farlo la dirigenza sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Spalletti.

Il mercato in entrata, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe concludersi con l’acquisto di Bartosz Bereszyński dalla Sampdoria, mentre in uscita il Napoli potrebbe effettuare ancora una o due operazioni.

Novità sul futuro di Demme, Zerbin e Sirigu, ne parla l’esperto di mercato

Durante l’edizione odierna di Tg Sport, l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha espresso la sua opinione sul mercato in uscita degli azzurri con particolare attenzione alle situazioni di Demme, Zerbin e Sirigu, di seguito quanto dichiarato:

“Demme resta a Napoli. Su Alessio Zebrin spunta il Lecce, dopo Bologna e Sampdoria. Nei prossimi giorni in chiusura il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, in prestito, e di Pierluigi Gollini a Napoli, con diritto di riscatto”.

