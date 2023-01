Napoli, 20 milioni per il doppio colpo dalla Serie B: Giuntoli li prenota per l’estate

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi in vista delle prossime settimane e per l’estate. Gli azzurri sono già al lavoro per migliorare la rosa attuale e potrebbero esserci colpi importanti in vista del futuro.

Cristiano Giuntoli e il suo staff stanno seguendo da vicino l’evolversi di diverse situazioni che potrebbero diventare determinanti.

Caprile Cheddira

Calciomercato Napoli: Cheddira e Caprile in azzurro, le cifre

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, infatti, il Napoli sta lavorando al doppio colpo dal Bari. Walid Cheddira e Elia Caprile sono i due obiettivi principali per il salto dalla Serie B alla Serie A.

Gli azzurri stanno lavorando per bloccarli ora e lasciarli in prestito al Bari fino alla fine della stagione, per poi portarli a Napoli. Le valutazioni sono molto simili: si aggirano sugli 8-10 milioni sia per l’attaccante che per il portiere.

Il direttore sportivo del Napoli vuole anticipare la concorrenza folta che si sta accumulando in questi mesi di calcio e intende chiudere in anticipo il doppio accordo con il Bari.