Colpo in prospettiva per il Napoli: Giuntoli prenota il classe 2003

Dopo la cocente eliminazione arrivata in Coppa Italia contro la Cremonese ai rigori, il Napoli si piomba sul mercato. Cristiano Giuntoli sta lavorando su vari fronti: Ounahi, lo scambio Sirigu-Gollini ma anche su un nuovo calciatore offensivo che potrebbe essere il colpo della prossima stagione.

Napoli Boving (Getty Images)

Calciomercato Napoli, piace Boving per l’attacco

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli è forte sulle tracce di William Boving, attaccante danese classe 2003 dello Sturm Graz. Il giovanissimo bomber è considerato uno dei migliori talenti del futuro e Cristiano Giuntoli non vorrebbe lasciarselo scappare.

L’operazione è ancora in una fase iniziale, quasi impossibile da chidere per il calciomercato di gennaio. Più probabile un suo arrivo a luglio. Il club austriaco, però, chiede non meno di 10 milioni per valutare la cessione del classe 2003.

L’attaccante dello Sturm Graz in stagione ha finora totalizzato tra campionato ed Europa League 17 presenze e 3 reti di cui 2 in Europa League contro la Lazio di Maurizio Sarri.