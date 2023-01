Il Napoli lancia la maglia per San Valentino: debutto nel match con la Cremonese di stasera (FOTO)

Si avvicina il 14 febbraio, giorno di San Valentino, la festa degli innamorati e il Napoli ha colto l’occasione per lanciare una nuova maglia a tema.

La società ha pubblicato le immagini del completino: total white con maniche rosse e la stampa di un bacio sulla maglia. La divisa sarà inaugurata questa sera per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese.

Maglia Napoli San Valentino, il comunicato del club

Questo il comunicato della società sulla nuova maglia.

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino.

Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che sarà messa in vendita dal 17 gennaio alle ore 15 sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori.

Le maglie utilizzate in occasione della partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia verranno inoltre messe all’asta su MatchWornShirt (www.matchwornshirt.com/event/17-01-2023-napoli-cremonese) dalle ore 20 di questa sera e fino al 28 gennaio alle ore 15.30. Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.