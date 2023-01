Particolare maglia per San Valentino, coro al Maradona: la reazione dei tifosi del Napoli

Napoli in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia, con i partenopei che sfidano la Cremonese del neo tecnico Ballardini. I lombardi sono ultimi in classifica, ma proveranno comunque a strappare il passaggio del turno al Maradona. Con la Roma che attende la vincente del match ai quarti di finale.

La novità riguarda la maglia scelta dal Napoli per scendere in campo questa sera: si tratta della nuova casacca in edizione limitata per San Valentino che i partenopei hanno presentato proprio nella giornata odierna.

Nuova maglia di San Valentino, coro di protesta dei tifosi del Napoli

Le maglie indossate stasera saranno messe all’asta su Match Worn Shirt e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.

Nonostante l’opera originale a scopo benefico, le casacche non sono piaciute al pubblico napoletano. Allo stadio Maradona, infatti, i supporters hanno manifestato il proprio dissenso con un coro partito dalle Curve: “La maglia resta l’azzurra“.