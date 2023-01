Due azzurri pronti all’addio: l’indizio sul futuro può arrivare dalla sfida di Coppa Italia

Questa sera il Napoli di Spalletti sarà impegnato in Coppa Italia contro la Cremonese di Ballardini, nuovo allenatore subentrato ad Alvini. Nella gara in programma al Maradona oltre a scoprire chi raggiungerà la Roma ai quarti, si potrebbe sapere di più sul futuro di due calciatori azzurri.

Solitamente in Coppa Italia, soprattutto se l’impegno è piuttosto agevole, si concede qualche minuto in più a chi in campionato è spesso seduto in panchina. In merito a questo si potrebbe sapere di più su quello che sarà il futuro di due azzurri in particolare.

Napoli-Cremonese Coppa Italia: le scelte di Spalletti

Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3 e con un ampio turnover che vedrà sedere in panchina gli intoccabili Kvara e Osimhen. Indizi importanti però arriveranno dalla porta e dal centrocampo. Tra i pali infatti dovrebbe essere confermato Meret, se così dovesse essere si potrebbe concretamente ipotizzare ad un addio di Sirigu, solitamente nei match di Coppa viene concesso tempo di gioco anche al secondo portiere.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Altra notizia importante sarà la titolarità o meno di Diego Demme, stando a quanto detto negli ultimi giorni, il 4 azzurro dovrebbe far rifiatare Lobotka per questa sfida con la Cremonese, scelta che nonostante le voci di mercato ricade su di lui. Qualora non dovesse esserci Demme dal primo minuto però, si potrebbe davvero ipotizzare ad un addio nel mese di gennaio da parte del centrocampista. Non giocare questo match di Coppa Italia potrebbe rivelarsi un indizio concreto di calciomercato.

Probabili formazioni Napoli-Cremonese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori.