UFFICIALE – Niente sfida al Napoli: la società di Serie A comunica l’esonero

La 18a giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la sfida del Castellani tra Empoli e Sampdoria, ma questo weekend lungo ha regalato diversi risultati sorprendenti ed eclatanti.

A partire dal roboante 5-1 del Napoli sulla Juventus di venerdì che ha aperto le danze, passando per il 3-2 del Monza in casa della Cremonese che è costato la panchina a Massimiliano Alvini, continuando con l’inaspettato pareggio del Milan per 2-2 in casa del Lecce, fino ad arrivare alla clamorosa vittoria per 8-2 dell’Atalanta ai danni della Salernitana.

La Salernitana ha deciso: esonerato Davide Nicola

Proprio quest’ultimo risultato è costato caro a Davide Nicola: la Salernitana ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha salutato con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola.

La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Davide Nicola (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nei prossimi giorni verrà presa una decisione sul suo sostituto: per adesso sono Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco i due nomi in lizza per la panchina del club campano.

La prossima sfida della Salernitana sarà proprio contro il Napoli: sabato all’Arechi ci sarà subito una sfida davvero impegnativa per il nuovo tecnico.

Non sarà però l’unico esordio contro gli azzurri: anche la Cremonese ha cambiato allenatore, passando da Massimiliano Alvini a Davide Ballardini, e domani i lombardi sfideranno proprio il Napoli in Coppa Italia.