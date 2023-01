LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Cremonese 0-0: iniziata la partita!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese, ottavi di finale di Coppa Italia. Il passaggio del turno si disputerà in gara unica allo stadio Maradona, una ghiotta possibilità degli azzurri che sono la testa di serie meglio piazzata del tabellone.

Sulla panchina della Cremonese farà il suo debutto il neo allenatore Davide Ballardini, subentrato a Massimiliano Alvini, esonerato nel weekend. La formazione lombarda è ultima in classifica in Serie A e si presenta a Napoli con problemi di formazione, ma anche consapevole che l’obiettivo stagionale non è il passaggio del turno.

Ricordiamo che chi dovesse passare incontrerà la Roma. Qualora a qualificarsi per i quarti di finale fosse il Napoli, la gara si disputerebbe il prossimo 2 febbraio ancora allo stadio Maradona in gara unica.

NAPOLI CREMONESE COPPA ITALIA, FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zerbin; Simeone. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini.

QUI GLI AGGIORNAMENTI