Accordo chiuso per il trasferimento: Ambrosino lascia il Como e cambia squadra

La settimana appena conclusa è stata suggellata da tre vittorie su tre del Napoli sulla Juventus: due della Primavera tra Coppa Italia e campionato e quella storica di venerdì al Maradona.

Una vittoria importante per la Primavera di Frustalupi: gli azzurrini hanno così abbandonato momentaneamente la zona playout e si sono messi a +2 dall’Atalanta quindicesima.

Primavera che ha trovato qualche difficoltà in più rispetto allo scorso anno anche per i diversi addii: uno su tutti quello del bomber Giuseppe Ambrosino, capocannoniere dello scorso campionato di primavera 1.

Giuseppe Ambrosino (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ambrosino passa dal Como al Cittadella

Il trasferimento in prestito della scorsa estate al Como in Serie B doveva servire al giocatore per farsi le ossa e crescere in un campionato importante.

Così non è stato: l’attaccante napoletano classe 2003 ha collezionato solo 4 presenze (73 minuti complessivi), mettendo a segno anche una rete. La massiccia presenza di attaccanti nella squadra lombarda è stato il problema principale del poco minutaggio.

Proprio per questo motivo, il ragazzo di Procida è pronto a cambiare squadra in questa sessione di mercato: Ambrosino resterà in Serie B e andrà in prestito al Cittadella fino a fine campionato, l’affare è ormai chiuso.

La speranza del Napoli è che in Veneto il ragazzo possa trovare maggior minutaggio da qui al termine della stagione.