Napoli-Cremonese, il maltempo non ferma i tifosi: due settori verso il sold out

Il Napoli, dopo la bellissima vittoria di venerdì contro la Juventus in campionato, questa sera tornerà al Maradona per sfidare la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gli azzurri saranno privi della stella Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha l’influenza e Spalletti ha preferito lasciarlo a casa per il match di stasera. Assente dai convocati anche il partente Diego Demme per la nascita della figlia.

Khvicha Kvaratskhelia (Getty Images)

Biglietti Napoli Cremonese, bella cornice di pubblico al Maradona

La vittoria contro la Juventus ha fatto venire ancora più voglia di Napoli ai tifosi azzurri. Infatti, questa sera, ci sarà una bella cornice di pubblico al Maradona.

Nonostante il maltempo che ha colpito tutta la regione e nonostante la Coppa Italia possa avere meno appeal, stasera la Curva A superiore sarà sold out e si va verso il tutto esaurito anche per la Curva B superiore.

Pochissimi posti ancora disponibili anche in Tribuna Posillipo, mentre ci dovrebbe essere qualche sediolino in più vuoto nei Distinti superiori e in Tribuna Nisida.

Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quanti costano i biglietti per Napoli Cremonese?

Merito di questo grande afflusso di pubblico è dovuto anche dalla scelta della società di mettere prezzi popolari per questa partita. Inoltre, il Napoli ha deciso di proporre anche un mini abbonamento per la gara di stasera e quella di campionato contro la Roma in programma domenica 29 gennaio. Di seguito i prezzi per la gara di stasera.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 18,00

Tribuna Family € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 12,00

Curve € 8,00