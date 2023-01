Fedele convinto: quante possibilità ha il Napoli di vincere lo scudetto

L’ex dirigente e procuratore sportivo, Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte parlando del momento del Napoli in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Il divario con Inter, Milan e Juve è così ampio perché il Napoli è più forte in assoluto e perché è le inseguitrici, rispetto agli azzurri, non sono sempre riuscite a dare il meglio. Forse i punti di differenza sono un po’ troppi ma bisogna considerare che il Napoli ha fatto un girone d’andata strepitoso.

Io, prima di Napoli-Juve, avevo detto che la difesa bianconera non aveva preso gol perché aveva giocato contro la Cremonese, Sampdoria, Lecce, etc. Allegri, poi, ha avuto l’ardire di far giocare Chiesa da quinto a destra, su Kvara, cosa che non esiste. Contro Inter e Lazio la Juve ha giocato con un difensore in più e con uomini abituati a sentire il contatto. E poi con Lazio ed Inter il quinto di destra era Cuadrado, tutta un’altra storia. Insomma, gli esterni devono essere terzini che attaccano, non attaccanti che difendono.

FOTO: Getty – Napoli

Notizie Napoli, la percentuale scudetto per Enrico Fedele

Non credo che il Napoli possa soffrire di cali di concentrazione perché tutti, a cominciare da Spalletti, non hanno mai vinto in Italia. Tutti i calciatori hanno l’ansia di vincere qualcosa e non hanno la pancia piena.

Non vedo il motivo di un eventuale scambio Gollini-Sirigu. Demme, per me, è un giocatore che può servire al Napoli. Sulla Champions, credo che il Napoli passerà il turno e potrà arrivare alle semifinali. Al 99,99% può vincere lo scudetto e al 90% può vincere la Coppa Italia“.