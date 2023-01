Verso Napoli-Cremonese di Coppa Italia, c’è un solo indisponibile per Spalletti

La grande vittoria con la Juventus è già alle spalle, il Napoli ha voltato pagina ed è proiettato sulla prossima sfida. I partenopei inizieranno il proprio percorso in Coppa Italia contro la Cremonese, ultima in campionato e che poche ore fa ha esonerato il tecnico Alvini e affidato la squadra a Ballardini.

Verso Napoli Cremonese di Coppa Italia: turnover per Spalletti

Probabile che per questo impegno Luciano Spalletti si affidi ad ampio turnover. Sicuramente avranno un’occasione dal primo minuto i vari Ndombelé, Raspadori e Simeone. Dunque è lecito aspettarsi un Napoli profondamente rivoluzionato rispetto a quello sceso in campo venerdì sera contro i bianconeri.

Da Castel Volturno arrivano buone notizie, con l’intero gruppo a disposizione di mister Spalletti. A comunicarlo è la stessa SSC Napoli attraverso il consueto report pubblicato sul sito ufficiale del club:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l’ottavo di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico a tutto campo. Chiusura con partitina a campo ridotto”.

Napoli Cremonese di Coppa Italia, squalificato Lozano

Dunque tutti a disposizione di Spalletti, compreso Politano, uscito claudicante dalla gara contro la Juventus. Per l’esterno offensivo solo un affaticamento che è stato già smaltito. Probabile che parta comunque dalla panchina, anche se al suo posto non potrà scendere in campo Hirving Lozano.

Il messicano, infatti, deve ancora scontare una giornata di squalifica relativa all’espulsione rimediata in Napoli-Fiorentina di Coppa Italia della scorsa stagione (in quella gara fu espulso anche Fabian Ruiz, ndr).