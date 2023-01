Kvaratskhelia, il papà: “A Napoli-Juve ho avuto la sensazione di essere in Georgia”

ll papà di Khvicha Kvaratskhelia, il signor Badri Kvaratsckhelia, che si trova a Napoli e ha assistito al match Napoli-Juventus allo stadio Maradona, ha rilasciato un’intervista alla tv georgiana TV Imedi.

Vari i temi trattati: tra cui come sta vivendo suo figlio l’avventura al Napoli e come si sta ambientando, il successo contro la Juventus in campionato e anche la passione con cui tanti tifosi georgiani seguono gli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Ultime notizie Napoli, la parole del papà di Kvaratskhelia

“Sono contento che siano venuti così tanti georgiani alla partita Napoli-Juve. Ero felice quando guardavo la bandiera georgiana allo stadio. Ho avuto la sensazione di essere in Georgia. Tuttavia, mi rendo conto che sono a Napoli.

Quando sei allo stadio Maradona e guardi il calcio, non c’è felicità più grande di quella. Sono molto contento che Khvicha giochi nella squadra in cui ha giocato Maradona.

Siamo arrivati a Napoli il 27 dicembre, abbiamo festeggiato il capodanno con tutta la famiglia. Stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo”.