ULTIM’ORA Calciomercato Napoli: ha chiesto la cessione, decisa la squadra

Il calciomercato del Napoli continua ad essere al centro di numerose voci in vista delle prossime settimane. Gli azzurri stanno cercando di risolvere le questioni più spinose per regalare a Spalletti una squadra totalmente felice e determinata a continuare questa stagione che potrebbe essere importantissima.

Calciomercato Napoli, Sirigu ha chiesto la cessione

Salvatore Sirigu ha chiesto la cessione: vuole lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato. L’annuncio è arrivato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che si è soffermato sulla questione relativa al futuro del portiere sardo.

Non ha mai esordito in maglia azzurra e probabilmente non lo farà neppure domani, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese.

“Salvatore Sirigu ha chiesto ufficialmente al Napoli di essere ceduto. Ha riprovato con il Cagliari e aspetta una risposta. Ma la Fiorentina ha aperto allo scambio con Gollini, si procede. Entrambi devono cambiare aria, a costo di essere ancora… riserve”.

Nonostante lo scambio che potrebbe essere portato avanti, infatti, sia Gollini che Sirigu continuerebbero ad essere “secondi”. O forse solo l’ex Genoa potrebbe pensare di giocarsi il posto da titolare con Terracciano.