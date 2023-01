Khvicha Kvaratskhelia è l’uomo in più del Napoli e sta diventando determinante in questa stagione. Il talento georgiano, arrivato in azzurro tra lo scetticismo generale, si sta prendendo la scena con prestazioni spettacolari, gol e assist che stanno portando il Napoli di Spalletti a sognare in grande.

La prima stagione di Kvaratskhelia in uno dei migliori campionati d’Europa ha immancabilmente attirato gli occhi dei top club.

Calciomercato Napoli Kvaratskhelia Arsenal (Getty Images)

Calciomercato Napoli, l’Arsenal pensa a Kvaratskhelia

L’approdo di Mykhaylo Mudryk in Premier League, al Chelsea per 100 milioni, ha accentuato la volontà delle altre big inglesi di migliorare la rosa con colpi di altissimo livello.

Secondo quanto riferisce 90min.com, Khvicha Kvaratskhelia è finito nel mirino dell’Arsenal. Mikel Arteta vuole portare altri campioni all’Emirates Stadium e sembra intenzionato ad intavolare una trattativa con il Napoli per il georgiano.

Acquistato per 10 milioni, il Napoli non intende cederlo e vuole blindarlo con un nuovo contratto e un adeguamento economico importante. Ma, ribadita l’incedibilità, è chiaro che potrebbe far gola un’offerta superiore ai 100 milioni di euro.