Terribile infortunio, l’ex giocatore del Napoli esce in barella tra le lacrime

Non arrivano buone notizie per l’ex giocatore del Napoli, Adam Ounas. L’attaccante esterno, trasferitosi al Lille in estate, è stato vittima di un brutto infortunio nel corso della gara di oggi.

Ounas è infatti partito titolare nel match tra il suo Lille e il Troyes, gara valida per la 19esima giornata della Ligue 1. Ebbene dopo appena 8 minuti l’attaccante ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

Ounas Infortunio

Brutto infortunio per Ounas, l’ex Napoli esce in barella

Il problema è sembrato subito piuttosto serio, tant’è che è stato necessario l’intervento della barella che ha trasportato via dal campo Ounas. L’algerino è uscito in lacrime e con la mani a coprirgli il volto, facendo capire subito la gravità della situazione.

A conferma che il problema possa essere serio è stato l’allenatore del Lille, Paulo Fonseca, che al termine del match ha detto: “Sembra serio. Domani il medico darà il suo verdetto“.

Sui social Adam Ounas ha comunque voluto ringraziare i tifosi per i tanti messaggi di solidarietà che gli sono arrivati: “Grazie a tutti per i vostri messaggi“, pubblicando in allegato le foto della sua uscita dal campo in barella.