Calciomercato Napoli, affare da 20 milioni: sarà duello con la Juventus!

Il duello tra Napoli e Juventus prosegue. Dopo la netta vittoria degli azzurri per 5-1 nello scontro diretto del Maradona, i due club sono pronti a sfidarsi nuovamente, ma stavolta fuori dal campo.

Più precisamente parliamo di una possibile sfida in sede di calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i partenopei e la Vecchia Signora sono sulle tracce di Jakib Kiwior, centrale classe 2000 dello Spezia.

Il club ligure è aperto ad eventuali dialoghi ma, con ogni probabilità, non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni di euro. Sempre secondo il quotidiano, i bianconeri al momento sarebbero in vantaggio sul Napoli per l’acquisto di Kiwior per un preciso motivo.

Quale? Uno sponsor speciale: Wojciech Szczesny, compagno e connazionale del difensore spezzino che lo starebbe convincendo ad accettare la destinazione bianconera anziché quella napoletana.

Staremo quindi a vedere se il Napoli deciderà di affondare il colpo per uno dei centrali più apprezzati del campionato.