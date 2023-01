Lavori allo stadio e museo per Maradona: faccia a faccia tra De Laurentiis e Manfredi

Napoli-Juventus è sicuramente una di quelle partite che attirano maggiormente i tifosi allo stadio, ma non solo: al Maradona erano presenti tanti ospiti speciali.

Uno su tutti è stato Omar Sy, attore francese famoso per i ruoli di Lupin nella nota serie Netflix e Bakari “Driss” Bassari nel bellissimo film “Quasi Amici”. Ad assistere al match tra Napoli e Juve, però, era presente anche il sindaco Gaetano Manfredi, seduto al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis.

Stadio Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lavori stadio e museo dedicato a Maradona, incontro tra Manfredi e De Laurentiis

La presenza del sindaco Manfredi a Fuorigrotta è stata l’occasione giusta per aprire i dialoghi con De Laurentiis sui lavori allo stadio e il museo per Maradona. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, i due si sono incontrati prima del match e hanno avuto modo per parlare di tutto ciò.

I lavori di riqualificazione del Maradona partiranno a breve, mentre entro fine mese saranno ultimati quelli di rifacimento dei bagni per i disabili. Il tutto sarà pronto per la grande sfida tra Italia e Inghilterra prevista per il prossimo 23 marzo nell’impianto di Fuorigrotta.

Per quanto riguarda il museo dedicato a Maradona, Manfredi vorrebbe accelerare i tempi, sfruttando anche gli ottimi risultati che sta conseguendo la squadra per Spalletti. .