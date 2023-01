L’ex campione azzurro carica Kvara e Osimhen: “Vincere a Napoli è unico, ti lascia riconoscenza per tutta la vita”

Il Napoli non può nascondersi più, la vittoria per 5-1 contro la Juventus ha messo un solco importante tra la squadra di Spalletti e le inseguitrici.

Il vantaggio degli azzurri sul Milan secondo è di ben nove punti e ora in città si sogna con più consapevolezza: la parola “scudetto” inizia a circolare tra le strade di Napoli.

Napoli Juventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Giordano sicuro: “Osimhen e Kvara faranno la storia del Napoli”

La città è in fibrillazione, i tifosi non aspettano altro che quello scudetto che a Napoli manca da ormai 33 anni.

Uno dei protagonisti dello storico primo scudetto azzurro fu Bruno Giordano, protagonista anche della straordinaria MaGiCa con Careca e Maradona che nel 1988/1989 fece vedere grandissime cose all’ombra del Vesuvio.

Giordano, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” ha parlato del percorso del Napoli in questo campionato e ha riservato parole al miele per la nuova coppia del gol Kvara-Osimhen.

“Noi avevamo Diego, niente può essere paragonabile. Però ogni vittoria ha bisogno di volti riconoscibili e chi segna, in questo, è avvantaggiato: credo che Osimhen e Kvara nell’immaginario dei tifosi siano le facce di questo Napoli. Sono due giocatori fenomenali che sanno caricarsi l’un l’altro ma soprattutto esaltare insieme il lavoro della squadra. Spalletti sta gestendo tutto alla perfezione, non ha sbagliato una mossa e tutti i giocatori hanno avuto modo di portare il loro contributo in ogni vittoria. Il grande successo di questo gruppo è stato riuscire a entrare subito nel cuore dei tifosi: giocatori che hanno fame, voglia di divertire e divertirsi. Il cammino è ancora lungo, ma il Napoli è sulla strada giusta per il titolo“.

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Giordano aggiunge su Osimhen: “A inizio stagione lo avevo detto, ero sicuro che avrebbe fatto più di 20 gol quest’anno e direi che siamo su quella strada. Osimhen è straripante, una forza della natura che quando è in serata diventa immarcabile. Se n’è accorto anche Bremer, che fisicamente poche volte è stato messo così in difficoltà”.

Su Kvaratskhelia: “Deve mettere tutto il suo talento al servizio della squadra perché ha numeri impressionanti e la capacità di trovare la giocata vincente in qualsiasi momento. Secondo me non bisogna dargli troppi compiti, va lasciato libero di inventare e aiutare la squadra a suo modo”.

Un consiglio da dare ai due talenti azzurri: “Devono capire che vincere a Napoli è qualcosa di unico e speciale, ti lascia riconoscenza per tutta la vita. Nessuno sa amare come i napoletani: io l’ho provato sulla mia pelle e ancora oggi, quando torno in città, sento lo stesso affetto che sentivo quando vincemmo lo scudetto. Città e squadra meritano di vivere un’altra gioia così”.