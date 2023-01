Calciomercato, si sblocca Gollini al Napoli? Intrigo di mercato con Milan e Fiorentina!

Il calciomercato di gennaio fin qui non ha regalato particolari botti, eppure le società italiane stanno lavorando sotto traccia per piazzare qualche acquisto di livello. Anche il Napoli è attento alle dinamiche del mercato per individuare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Spalletti.

Uno di questi potrebbe essere un secondo portiere, visto che la permanenza di Salvatore Sirigu è tutt’altro che scontata. Nelle ultime ore si è discusso per un possibile scambio con la Fiorentina per Gollini.

FOTO: Getty – Gollini Osimhen

Gollini al Napoli? Scambi di portieri con Milan e Fiorentina

Secondo le ultime notizie raccolte da tuttomercatoweb.com, però, l’intrigo di mercato potrebbe essere molto più ampio. Ad andare alla Fiorentina alla fine potrebbe essere Ciprian Tatarusanu, secondo portiere del Milan, che sta trovando spazio visto l’infortunio a Maignan. Sirigu invece potrebbe andare al Cagliari, con Gollini che così sarebbe libero per vestire la maglia del Napoli.

Un maxi valzer di portieri, anche se per ora si tratta solo di indiscrezioni. Il Napoli, alla fine, potrebbe decidere di restare con l’attuale pacchetto di portieri.